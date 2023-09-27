Группа украинских солдат сдалась в плен на Сватовском направлении

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским бойцам на направлении Сватово — Кременная, рассказал РИА Новости информированный источник. Предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал.

На видео, которое снималось в темное время суток, видно, как на дорогу выходит солдат ВСУ со светлой тканью, имитирующей белый флаг. Затем из высокой травы появляются еще двое его сослуживцев, которые ставят ящик с боекомплектом на дорогу, а далее приносят второй.

На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, который находится на открытой частоте 149.200, используя позывной Волга, сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект, — рассказал источник.

После передачи боеприпасов украинцам назначили другую точку, где и произошла сдача в плен. Желающие сдаться бойцы ВСУ могут выйти на частоту 149.200 с позывным Волга. Она появилась в июле этого года.

Накануне российский боец, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что военнослужащие ВСУ начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе. Он, в частности, заявил, что украинцы сами приходят в расположение российских сил и не оказывают сопротивления.