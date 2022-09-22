Граффити с изображением высадки ВС России в Пентагоне появилось в Дубне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник из Дубны Борис Макаров работает над граффити с изображением высадки российских войск в Пентагоне, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам автора, рисунок на стене многоэтажного дома заказал местный житель полковник запаса Евгений Шипулин с целью поддержать российские вооруженные силы. Работа почти завершена.

Граффити заказал наш полковник запаса Евгений Шипулин. Работа адресована в поддержку наших солдат и для поднятия духа армии. Изображение называется «Высадка русского десанта в Пентагоне», — заявил художник.

По словам Макарова, работа почти завершена. Сейчас изображены два солдата ВС России и военная техника. В планах у художника добавить самолет МИГ-25 и предприятия, которые занимаются поддержкой армии.

Жители Дубны прозвали Пентагоном многоэтажный дом на улице Тверская в Дубне из-за его внешнего вида, на стене которого и появилось граффити. Поэтому, как уточняет издание, название работы Макарова на самом деле не только метафорично.

Ранее жителей Балашихи оскорбило «мультяшное» изображение богини со знаменитой картины Боттичелли «Рождение Венеры». Граффити должно было украсить один из домов микрорайона Железнодорожный, однако эскиз раскритиковали в группе во «ВКонтакте».