Град пошёл в Москве

https://static.news.ru/photo/6474feb0-79b1-11eb-b1b4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Москвичи обратили внимание на град, который пошёл в столице в последний день зимы.

Необычное для этого времени года погодное явление наблюдалось сразу в нескольких районах города, передаёт РИА Новости.

Погода в городе и области продолжает стремительно меняться. В связи с этим Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья порекомендовало водителям проявить аккуратность за рулём.

Будьте аккуратны за рулём — не превышайте скорость, заранее останавливайтесь у пешеходных переходов, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Там отмечается, что в регионе ожидается удушение погодных условий — появление ветра и снега.

Накануне ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде, которая ожидается в Москве 28 февраля. По его словам, жителей столицы ждёт мокрый снег и гололедица.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве закончится слякоть, возникшая после потепления. По её словам, такая погода сохранится до середины апреля. Она отметила, что, вероятно, снег в городе будет лежать до конца марта, писал NEWS.ru.