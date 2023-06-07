Готовившему теракт на железной дороге в Крыму огласили приговор Суд приговорил к 10 годам колонии жителя Крыма, готовившего теракт на железной дороге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южный военный окружной суд приговорил к 10 годам колонии жителя Крыма, готовившего теракт на железной дороге в Джанкойском районе, сообщает пресс-служба ФСБ. Суд доказал, что преступник собирался подорвать железную дорогу с целью «устрашения населения России» и «воздействия на принятие решений органами власти РФ».

Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев, — огласил приговор судья.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, готовящего теракт в здании Военно-морского госпиталя в Симферополе. У задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства.

До этого ФСБ задержала сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. У мужчины были обнаружены компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.