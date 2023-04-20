ФСБ задержала террористов, готовивших диверсию в Ставропольском крае

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ФСБ задержала сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства. У мужчины были обнаружен компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ — сторонника запрещенной международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей, — отметили в ФСБ.

17 апреля ФСБ пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства», который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске. Задержанным оказался гражданин Таджикистана по фамилии Назаров 1989 года рождения.

14 апреля сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух украинцев, подозреваемых в участии в запрещенном экстремистском вооруженном формировании. Сообщалось, что граждане Украины 23 и 26 лет еще в 2017 году вступили в ряды националистического батальона. Они могли покинуть его состав несколько лет назад, но не уведомили об этом правоохранительные органы. Обоим задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.