Россиянин планировал устроить теракт в Военно-морском госпитале в Крыму ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском госпитале в Симферополе

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, готовящего теракт в здании Военно-морского госпиталя в Симферополе, сообщает Центр общественных связей ведомства. У задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства.

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения министерства обороны РФ. Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку к террористическому акту в отношении Военно-морского клинического госпиталя <...> в Симферополе, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве пояснили, что у задержанного были найдены бомбы с гвоздями и с зажигательными устройствами. По факту вычисления были возбуждены уголовные дела по статьям о попытке теракта и незаконном хранении взрывчатки. Расследование продолжается.'

Ранее ФСБ задержала сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), готовившего теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. У мужчины были обнаружены компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.