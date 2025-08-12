Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:29

Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии

Житель КБР получил штраф за дискредитацию ВС России из-за ролика в мессенджере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глухонемой россиянин был оштрафован на 15 тысяч рублей по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за использования слова «война» в видеоролике, говорится в постановлении Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина, имеющий инвалидность третьей группы с детства, объяснил в суде, что ролик ему прислали в мессенджере.

Житель республики отметил, что просто поставил присланное видео себе в статус на телефоне, не зная о дискредитирующем характере ролика. Мужчина признал свою вину и удалил видео. Он поддержал проведение СВО и заявил о гордости за войска России.

Ранее Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал 31-летнюю россиянку Маргариту Р. за то, что она радовалась во время атаки беспилотников ВСУ. Инцидент произошел на станции Лихая в Ростовской области. В отношении женщины было возбуждено дело по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил России. Маргарита Р. полностью признала вину и заявила о своем раскаянии. В результате суд постановил назначить ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

