https://static.news.ru/photo/496e7a0c-332a-11ea-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: kaboompics /pixabay.com

Главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шулебину уволили после неправильного размещения фотографий политиков не по иерархии. Она поставила фото федерального политика ниже областного депутата. Об этом сообщила «Российская газета».

Глава администрации уволил главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Во всяком случае, ей вменялась именно эта грубая политическая ошибка, — отметило издание.

Однако официально причину увольнения не назвали: уволили по 278 статье ТК без объяснения причин.

Ольга Шулебина собирается обжаловать увольнение в суде. Её адвокат сообщил о том, что у бывшего главного редактора газеты большие шансы. Ольга Шулебина принимала участие в предвыборной компании и по закону её не могут уволить ещё год. Кроме того, Шулебину не имеют право увольнять из-за статуса предпенсионер, отметило издание.

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