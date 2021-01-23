Главная новогодняя ёлка России покинула Кремль

https://static.news.ru/photo/568c7d50-5d78-11eb-a4fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Новогодние торжества завершились, и 23 января с Соборной площади Кремля убрали главный их символ — праздничную ель. Об этом рассказала пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

Игрушки были сняты, а ёлка демонтирована, после чего вывезена с Соборной площади Кремля, — сообщила Крылова РИА Новости.

Она рассказала и о дальнейшей судьбе дерева. По традиции из древесины новогодней кремлёвской ёлки делают сувениры.

О том, что от символов праздника пора избавляться, напомнили ранее и в МЧС. Спасатели отметили, что хранить новогоднюю ёлку в квартире до весны опасно. Дело в том, что высохшее дерево становится источником повышенной пожарной опасности. В МЧС посоветовали сразу убирать опавшую хвою, так как она, «как порох, может вспыхнуть от любой искры».

При этом ранее организатор движения за раздельный сбор мусора «Собиратор», эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказала, что в России около 99% живых новогодних ёлок после праздников оказываются в мусорном контейнере или ближайшем к подъезду сугробе. Только 1% деревьев уходит на переработку, сообщал NEWS.ru.