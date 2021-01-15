В МЧС предупредили об опасности долгого хранения ёлки в квартире

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Хранить новогоднюю ёлку в квартире до весны опасно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозу пожара создают и искусственные ели, которые изготовлены из синтетических материалов. При их горении выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.

Также в МЧС посоветовали сразу убирать опавшую хвою, так как она «как порох, может вспыхнуть от любой искры», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник отдела госинспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин сообщил, что в процессе крещенских купаний верующие допускают ряд ошибок, которые могут иметь негативные последствия. По его словам, главные ошибки заключаются в длительном ожидании на морозе своей очереди погрузиться в прорубь и употреблении спиртных напитков перед процедурой.