Опасный мусор: в Госдуме предложили запретить вывоз ёлок на полигоны

По данным Рослесхоза, в минувшем декабре лесничества в регионах официально реализовали более 360 тысяч ёлок. Живые ели и пихты традиционно популярны у россиян. Но как только новогодняя сказка заканчивается, ненужные деревья оказываются на свалке. Они увеличивают нагрузку на работу городских коммунальных служб и наносят ущерб экологии, утверждают эксперты. Между тем только в 10 городах России работают пункты по приёму и вторичной переработке этого сырья. Только 1% деревьев получает «вторую жизнь». NEWS.ru спросил у экспертов, как наладить этот процесс и сохранить окружающую среду.

В России около 99% живых новогодних ёлок после праздников оказываются в мусорном контейнере или ближайшем к подъезду сугробе. Только 1% деревьев уходит на переработку, сообщила организатор движения за раздельный сбор мусора «Собиратор», эковолонтёр Валерия Коростелёва. Для сравнения: в Германии до 90% деревьев забирают городские службы и отправляют на вторичную переработку. Штраф за неправильно выброшенную ёлку там может достигать €300.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В земле дерево разлагается 30 лет, на свалке же ёлки будут столетиями лежать мёртвым грузом вместе с другими отходами. По словам эколога, в мусоросборниках отсутствуют условия для их разложения. К тому же сотни тысяч деревьев, которые выбрасывают россияне, увеличивают нагрузку на работу городских служб по вывозу мусора.

Деревья, которые сдают на переработку, не наносят вред окружающей среде. Из них делается щепа, которая используется как удобрение для сельскохозяйственных культур или служит основой для растительного грунта, сообщила Коростелёва. Измельчённая древесина также может применяться в зоопарках для обустройства клеток животных. В некоторых регионах для этих целей используются цельные ветки и стволы хвойных деревьев.

По данным столичной мэрии, в Москве и Подмосковье уже работает более 500 пунктов приёма елей, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — около сотни. В остальных регионах их единицы. По словам Коростелёвой, сейчас всего в 10 регионах России оказывают такие услуги. В половине случаев пункты приёма созданы усилиями экоактивистов, остальные — по инициативе муниципальных властей.

Их (пунктов. — NEWS.ru) настолько мало, что если бы люди даже хотели утилизировать деревья, то они не смогли бы этого сделать. Чтобы это изменить, нужно обратить внимание властей. Таких организаций должно быть в сотни раз больше. Валерия Коростелёва организатор движения «Собиратор», эковолонтёр организатор движения «Собиратор», эковолонтёр

Запретить вывоз ёлок на мусорные полигоны

Чтобы наладить процесс грамотной утилизации новогодних ёлок, следует запретить службам по вывозу мусора забирать их на полигоны, сообщил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Вместо этого следует обязать коммунальщиков сдавать деревья на вторичную переработку, отметил парламентарий.

Ели, пихты и иные хвойные деревья следует включить в перечень тех объектов, которые не подлежат захоронению и не могут приниматься на полигоны. Это ценное сырьё, которое прекрасно подходит для вторичной переработки. К тому же в отличие от пластика это экономически выгодно. Владимир Бурматов председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

По его мнению, такая мера стимулирует региональные власти создавать пункты по сбору и вторичной переработке новогодних деревьев. Они могут это делать либо самостоятельно, либо с привлечением экологических организаций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также серьёзную проблему для России представляют брошенные ёлочные базары, сообщил Владимир Бурматов. Часто продавец уходит вечером 31 декабря и бросает нераспроданный товар. Деревья никому не нужны. Впоследствии их вывозят городские службы за счёт налогоплательщиков, что несправедливо. Чтобы этого избежать, необходимо обязать продавцов ёлок самостоятельно сдавать свой товар на переработку. В противном случае должна быть предусмотрена система штрафов.