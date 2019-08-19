https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава горадминистрации Ялты Алексей Челпанов заявил, что его городу нужен новый герб, так как нынешнюю символику многие местные жители называют «чужой» и не отражающей дух места.

Герб города — это не просто красивая эмблема. Возможно, стоит начать работу по разработке новой эмблемы. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские, — написал Челпанов на своей странице в Facebook.

Существующий герб и флаг Ялты были разработаны заслуженным художником Украины Сергеем Милокумовым. Герб представляет собой щит со львом, над головой которого скрещены ветви лавра и винограда. Щитодержатели — золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами «Южная столица».

Ранее News.ru писал, что журналист из США Джефф Опдайк выразил своё восхищение после поездки в Крым. Полуостров он называет «плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии». В своём Instagram он публикует фотографии необычайной красоты пейзажей, уютных бухт и величественных гор.