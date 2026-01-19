Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами Управление образования Калуги не согласилось с мнением о подорожании обедов

В Управлении образования Калуги не согласились с информацией о подорожании школьных обедов, сообщает Telegram-канал «НИКА». По словам главы ведомства Ольги Лыткиной, цена полноценного комплексного обеда для льготных категорий осталась неизменной и составляет 92,5 рубля, в то время как рост стоимости отдельных блюд для платно питающихся детей не считается общим подорожанием.

Ребенок может взять котлету, может взять две котлеты — это стоимость отдельного блюда. Понятие «подорожало» — оно относительное, — говорится в заявлении.

