19 января 2026 в 18:39

Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами

Управление образования Калуги не согласилось с мнением о подорожании обедов

В Управлении образования Калуги не согласились с информацией о подорожании школьных обедов, сообщает Telegram-канал «НИКА». По словам главы ведомства Ольги Лыткиной, цена полноценного комплексного обеда для льготных категорий осталась неизменной и составляет 92,5 рубля, в то время как рост стоимости отдельных блюд для платно питающихся детей не считается общим подорожанием.

Ребенок может взять котлету, может взять две котлеты — это стоимость отдельного блюда. Понятие «подорожало» — оно относительное, — говорится в заявлении.

Ранее Управление образования Казани сообщило, что администрация школы № 18 установила в уборных муляжи видеокамер для предотвращения вандализма, но затем убрала их по распоряжению ведомства. Как пояснило руководство учебного заведения, эти меры были профилактическими и связаны с повреждением сантехники и случаями курения среди учащихся.

Кроме того, Министерство просвещения России подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение с 1 сентября 2026 года. Согласно документу, учебные заведения получат право оценивать поведение учащихся 1–8-х классов по выбранной шкале, например по системе «зачет/незачет» или пятибалльной.

