Глава Татарстана высказался о запрете именоваться президентом

Татарстан, являясь законопослушным регионом, будет исполнять закон о региональной власти, хотя мнение республики и не было услышано в ходе принятия проекта, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. 21 декабря федеральный закон об организации публичной власти в субъектах подписал президент России Владимир Путин. Среди его положений — запрет главам регионов называться президентами и разрешение избираться более чем на два срока подряд.

Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали, — сказал Минниханов.

Он добавил, что позиция властей республики могла бы быть изменена в случае, если бы на этапе работы над законопроектом в регион приехал один из разработчиков инициативы.

Если бы, наверное, тот же [председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей] Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая, — отметил Минниханов.

Закон об организации публичной власти в субъектах РФ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и позволяет им избираться более чем на два срока подряд. Кроме того, документ запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов.

Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.