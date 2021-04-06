Воробьёв: нам не нужны торговые центры в скверах

https://static.news.ru/photo/408da01c-96e7-11eb-ad3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Щёлково не будут строить торговый центр на месте детской площадки и сквера. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он пояснил, что ему поступило обращение от жителей Щёлково, в котором они выражают опасения по поводу строительства ТЦ. Воробьёв попросил главу города Андрея Булгакова «снять все эти недоразумения и принять грамотное, взвешенное решение».

Нам не нужны торговые центры в скверах. Здесь точно нужно поставить раз и навсегда точку, — цитирует губернатора телеканал «360».

Воробьёв добавил, что Булгакову следует успокоить жителей Щёлково по поводу сохранности сквера, а также посоветовал посмотреть, что можно сделать для его благоустройства. Он отметил, что торговля приносит региону значительную прибыль, но разрушать ради этого парки и скверы — «не очень умные решения».

Губернатор также обратился к главам других городов, что «нелепое время», когда ради ТЦ вырубались скверы, прошло. Он призвал взвешенно подходить к вопросу развития территорий.

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале в Щёлково произошло обрушение в торговом центре. Предполагается, что крыша надувной конструкции теннисного корта обвалилась под тяжестью снега. В результате инцидента никто не пострадал.