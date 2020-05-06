Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/9aa02680-8f9d-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Александр Смирнов Фото: zdrav-nnov.ru

Александр Смирнов подал в отставку с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Он будет работать главным врачом Борской районной больницы.

Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин, передаёт РИА Новости. С 7 мая временно исполняющим обязанности министра здравоохранения будет заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам Никитина, кадровые перестановки связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавируса. Губернатор подчеркнул, что в обязанности главы Минздрава входят постоянные разъезды по медучреждениям, а Смирнов находится в группе риска по возрасту. Никитин заявил, что в настоящее время способности экс-министра было бы разумно использовать «на определённом участке работы».

Как ранее сообщал NEWS.ru, Городская дума Нижнего Новгорода приняла отставку мэра Владимира Панова.