Глава Минздрава Нижегородской области ушёл в отставку

Александр Смирнов подал в отставку с поста министра здравоохранения Нижегородской области. Он будет работать главным врачом Борской районной больницы.
Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин,
По словам Никитина, кадровые перестановки связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавируса. Губернатор подчеркнул, что в обязанности главы Минздрава входят постоянные разъезды по медучреждениям, а Смирнов находится в группе риска по возрасту. Никитин заявил, что в настоящее время способности экс-министра было бы разумно использовать «на определённом участке работы».
Как ранее сообщал NEWS.ru, Городская дума Нижнего Новгорода приняла отставку мэра Владимира Панова.
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