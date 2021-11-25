Глава Кузбасса объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» с 26 по 28 ноября, рассказали NEWS.ru в департаменте информационной политики Администрации правительства Кузбасса. Руководитель региона подчеркнул, что местные власти окажут «всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших».

Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает всё возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, — говорится в сообщении.

Спасатели приостановили операцию по спасению горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за угрозы взрыва. Инцидент на глубине 250 метров стал причиной гибeли, по последним данным, 11 человек, ещё 46 пострадали от отравления продуктами горения, 35 человек остаются в шахте.

Сотрудникам экстренных служб пришлось покинуть шахту из-за опасной концентрации газа. Кoгда обстановка нормализуется, работы продолжатся.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в пять утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.