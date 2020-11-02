Глава Крыма Аксёнов: не ждём помощи от Украины в связи с дефицитом воды

https://static.news.ru/photo/3c881778-1d15-11eb-83c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму намерены своими силами справляться с проблемой дефицита воды, не ожидая поставок с Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина блокировала подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Аксёнов подчеркнул, что на помощь украинской стороны в решении проблемы надеяться не приходится, так как она делает всё, чтобы навредить Крыму и России.

Никто не мечтает об этом. Мы на это не рассчитываем, справляемся самостоятельно. Нам каждый год выпадают испытания, и большая часть проблем была создана теми, кто руководил Украиной, — рассказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава полуострова подчеркнул, что проблема решается в том числе благодаря переходу на добычу воды из подземных источников. Ранее этот вопрос решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, которые, впрочем, значительно обмелели за последний год из-за малого количества осадков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что Крым получит порядка 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения. Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обеспечит Крым водой.