Глава Крыма Аксенов: паромная переправа и отели будут работать бесплатно

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Паромы в порту Крым Керченской паромной переправы

Паромная переправа в Республике Крым, которую запустили после взрывов на Крымском мосту, будет работать бесплатно, заявил местный глава Сергей Аксенов. По его словам, перевозки будут субсидироваться за счет государственного бюджета. Он также добавил, что все местные отельеры подтвердили бесплатное размещение для туристов, не сумевших выехать с полуострова 8 октября.

Решение мы приняли, что паромная переправа будет работать бесплатно. [Перевозки] будут субсидироваться из федерального бюджета, — заявил Аксенов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Российский глава возложил на ФСБ РФ ответственность по защите транспортного коридора, пролегающего через Керченский пролив, после утреннего взрыва на мосту.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.