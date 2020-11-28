Глава Калининградской области испытает вакцину «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/fa6c8692-32e2-11eb-bc18-fa163e074e61_660.jpg Антон Алиханов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решил стать добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона», который в ближайшее время стартует в регионе.

По его словам, Калининградская область станет одним из пяти регионов, где пройдут испытания препарата.

Триста доз уже доставлены на территорию региона, и я сейчас готовлюсь, вызвался добровольцем, чтобы мне её поставили, — сообщил он.

Алиханов отметил, что первые триста вакцин получат в основном учителя и медработники, а вакцинация будет добровольной.

Губернатор также рассказал, что в декабре Калининградской области предоставят и первую партию вакцины «Спутник V», которую создали в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Очень ждём этих поставок, очень ждем начала вакцинации, чтобы уже выдохнуть и вернуться к нормальной доковидной реальности и в нашей стране, и вообще в принципе в мире, — сказал он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что по предварительным данным, препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» практически не отличаются по стоимости.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.