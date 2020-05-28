Глава Хакасии получил представление о нарушениях при выплатах медработникам

https://static.news.ru/photo/e60bd358-a0be-11ea-a138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов получил от прокуратуры представление о нарушениях при начислении стимулирующих выплат местным медицинским работникам, которые оказывают людям помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам 28 мая сообщили представители Генпрокуратуры России.

На данное время медикам выплатили более 35 млн рублей. Это произошло после вмешательства в процесс начисления средств со стороны прокуратуры. Сотрудники ведомства проверили информацию о нарушениях при выплатах медработникам. Выяснилось, что региональный Минздрав не принял меры к перечислению денег за март и апрель.

С целью устранения нарушений прокурор республики внёс в адрес главы республики представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей, — приводит РИА Новости сообщение от Генпрокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения направит документы в правительство с запросом предоставить дополнительные выплаты врачам, работающим в «красной зоне».