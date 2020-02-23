Глава Евпатории Роман Тихончук призвал своих подчинённых подготовить предложения по промышленной зоне города. Он оговорился, что благодаря этому «наполнятся карманы».
Земля — основной источник дохода нашего муниципального бюджета. У нас там точно много пробелов. Квадратно-гнездовым методом город нарезайте. Предлагаю вам начать с промышленных зон нашего города. Я думаю, что у нас там сразу наполнятся карманы, — сказал Тихончук на совещании.
Позже в интервью изданию «Подъём» он
Ни о каких личных карманах речь не шла. Доступный язык я использую для того, чтобы объяснить некоторым людям, как делать доходную часть муниципального бюджета, — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал заняться работой над повышением качества жизни в Крыму, используя имеющуюся базу и возможности нацпроектов. Российский лидер подчеркнул, что это касается не только курортных и туристических зон, но и всех населённых пунктов региона, писал NEWS.ru.
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