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На Пушкинской площади в центре столицы в честь Дня защитника Отечества открылся военный музей. До 21:00 здесь можно увидеть стрельцов, гвардейцев эпохи Петра I, участников Бородинского и других сражений.

Интерактивное путешествие по истории начинается с XVII века, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. На площади выставлены пики, пушки, уличные укрепления. «Гвардейцы» Семёновского и Преображенского полков могут рассказать...