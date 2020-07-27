Глава Чукотки госпитализирован с пневмонией

https://static.news.ru/photo/5b0ecea6-d096-11ea-bf66-fa163e074e61_660.jpg Роман Копин Фото: kremlin.ru

Глава Чукотки Роман Копин лёг в больницу после контакта с носителем COVID-19. По его словам, на госпитализацию он согласился после того, как в течении нескольких дней не смог сбить высокую температуру.

Врачи уже подтвердили, что у чиновника развилась пневмония. Об этом Копин сообщил на своей странице в Instagram.

Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ «Чукотская окружная больница», — говорится в его сообщении.

Копин добавил, что госпитализация даёт ему возможность непосредственно увидеть работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Черногории, их не было с июня. Таким образом, число умерших от последствий вызываемого COVID-19 заболевания в стране увеличилось на два, достигнув 28. Помощник директора клинического центра в Подгорице Неманя Радоевич отметил, что один пациент умер в клиническом центре в Подгорице, а другой — в отделении интенсивной терапии больницы города Бар.