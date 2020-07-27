Глава Чукотки госпитализирован с пневмонией

Глава Чукотки Роман Копин лёг в больницу после контакта с носителем COVID-19. По его словам, на госпитализацию он согласился после того, как в течении нескольких дней не смог сбить высокую температуру.
Врачи уже подтвердили, что у чиновника развилась пневмония. Об этом Копин
Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ «Чукотская окружная больница», — говорится в его сообщении.
Копин добавил, что госпитализация даёт ему возможность непосредственно увидеть работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что две новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Черногории, их не было с июня. Таким образом, число умерших от последствий вызываемого COVID-19 заболевания в стране увеличилось на два, достигнув 28. Помощник директора клинического центра в Подгорице Неманя Радоевич отметил, что один пациент умер в клиническом центре в Подгорице, а другой — в отделении интенсивной терапии больницы города Бар.
Добавьте наши новости в избранные источники