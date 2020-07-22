В Черногории впервые с июня зарегистрированы смерти из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f0c89068-cc17-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Две новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Черногории, их не было с июня.

Как сообщает ТАСС, таким образом, число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в стране увеличилось на два, достигнув 28. Помощник директора клинического центра в Подгорице Неманя Радоевич отметил, что один пациент умер в клиническом центре в Подгорице, а другой — в отделении интенсивной терапии больницы города Бар. Всего же были госпитализированы 24 человека.

У всех госпитализированных наблюдается умеренная степень тяжести заболевания, что означает, что у них двусторонняя пневмония, — заявил директор больницы общего профиля в городе Бар Драгослав Томанович.

Ранее, 2 июня, власти страны объявили, что эпидемия коронавируса на территории страны завершилась. Но уже 22 июля правительство Черногории объявило о возобновления эпидемии нового коронавируса на территории всей страны из-за увеличения числа пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

В стране вновь ввели обязательное ношение масок и другие ограничительные меры. На улицах запрещено собираться группам более чем в 40 человек, а в помещениях — не более 20 человек с обязательным соблюдением дистанции не менее двух метров. До 6 августа продлевается запрет на работу дискотек и ночных клубов, а также организацию дней рождения, свадеб и других торжественных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович считает, что новая вспышка заболевания коронавирусом в Черногории могла произойти из-за большого количества посетивших матч Кубка Сербии по футболу между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».