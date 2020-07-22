В Черногории впервые с июня зарегистрированы смерти из-за коронавируса

Две новые смерти от коронавируса зарегистрированы в Черногории, их не было с июня.
Как
У всех госпитализированных наблюдается умеренная степень тяжести заболевания, что означает, что у них двусторонняя пневмония, — заявил директор больницы общего профиля в городе Бар Драгослав Томанович.
Ранее, 2 июня, власти страны объявили, что эпидемия коронавируса на территории страны завершилась. Но уже 22 июля правительство Черногории объявило о возобновления эпидемии нового коронавируса на территории всей страны из-за увеличения числа пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В стране вновь ввели обязательное ношение масок и другие ограничительные меры. На улицах запрещено собираться группам более чем в 40 человек, а в помещениях — не более 20 человек с обязательным соблюдением дистанции не менее двух метров. До 6 августа продлевается запрет на работу дискотек и ночных клубов, а также организацию дней рождения, свадеб и других торжественных мероприятий.
Как писал NEWS.ru, директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович считает, что новая вспышка заболевания коронавирусом в Черногории могла произойти из-за большого количества посетивших матч Кубка Сербии по футболу между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».
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