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Глава Башкирии принял решение о приостановке разработки на горе Куштау

17:53, 16 августа 2020 60
Фото: glavarb.ru

Разработка Башкирской содовой компанией (БСК) шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до принятия компромиссного решения, заявил глава республики Радий Хабиров. Такое заявление было озвучено перед собравшимися 16 августа протестующими.

Я даю слово, что на эту гору никто не зайдёт, пока мы не найдём компромиссное решение, — отметил Хабиров, слова которого приводит РИА Новости.

Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда БСК приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. В воскресенье в районе шихана тысячи жителей вышли на очередную акцию.

Они сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. За происходящим наблюдали сотрудники Росгвардии.

Эти шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения, писал NEWS.ru.

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