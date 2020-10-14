Глава Башкирии обязал подчинённых под угрозой увольнения носить маски

https://static.news.ru/photo/83c958f2-0e44-11eb-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал составить регламент ношения масок для государственных служащих. Чиновники обязаны будут носить средства индивидуальной защиты в правительственных и муниципальных учреждениях.

Надо ввести какую-то инструкцию или краткий регламент ношения масок, чтобы в коридорах, во всех правительственных учреждениях, во всех подведах наших люди носили маски, — заявил Хабиров.

По его словам, такие меры дадут профилактический эффект, кроме того люди поберегут себя. Он поручил отработать поручение отраслевым министрам.

Хочет человек прийти, пусть надевает маску, — подчеркнул глава региона.

Внутренние документы об обязательном ношении масок в каждом органе государственной власти в регионе должны быть приняты до 15 октября. За нарушение масочного режима чиновникам может грозить увольнение.

За нарушение режима наказывать строго, вплоть до увольнения. Мы должны показать жителям республики пример правильного, разумного поведения в нынешних условиях, — цитирует Хабирова его пресс-служба.

Глава региона также поручил сократить до минимума число очных мероприятий, чиновники должны работать в удалённом режиме и чаще пользоваться видеосвязью.

Введение обязательного масочного режима произошло на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

NEWS.ru писал, что российские власти назвали ситуацию с коронавирусом нестабильной в 29 регионах. В 18 регионах фиксируется стабилизация заболеваемости.