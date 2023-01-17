Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

В результате обстрела села в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, житель села получил ранение легкой степени тяжести. При обстреле села также были повреждены частные дома и машина.

Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовый обход территории продолжается, — написал Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии.

Город Шебекино регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Так, 15 января Гладков сообщал об обстреле рынка под Белгородом. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

10 января сообщалось о повреждении объектов на территории 12 частных домов, а также двух машин и опоры ЛЭП. Всего обстрелов было два, в ходе второго пострадали мужчина и женщина — она попала в реанимацию.