Гладков ответил на вопрос, волнующий многих жителей Белгородской области Гладков: сегодня противника в Белгородской области нет

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6 июня украинские военные не заходили на территорию Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет в том числе и о приграничном селе Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что очень часто получает вопросы от жителей региона о присутствии противника в области.

Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет, — сказал Гладков.

По словам белгородского губернатора, обсуждая присутствие противника в Новой Таволжанке в Сети, каждый «пытается решить свои личные проблемы» и «увеличить уровень своей аудитории». Он призвал жителей региона быть честными друг перед другом.

Гладков ранее сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, с которой шел бой в Новой Таволжанке, потребовала встречи с ним. Он заявил, что члены ДРГ предлагали обсудить с ним обмен пленных. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил прeзиденту РФ Владимиру Путину направить чеченские подразделения в Белгородскую область для борьбы с диверсантами. По его cловам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которыми обладают чечeнские бойцы.