Герой России назвал причину будущей благодарности от бойцов ВСУ в Авдеевке Липовой: бойцы ВСУ будут благодарны за то, что попали в плен под Авдеевкой

Группировку ВСУ под Авдеевкой необходимо окружить и принудить к сдаче, заявил NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские бойцы скажут спасибо за возможность сложить оружие, поскольку останутся живы.

Чтобы покончить с Авдеевкой, нужно окружить группировку ВСУ, подавить их вооруженное сопротивление и, по возможности, максимально сохранить жизни, пленить тех, кто там остается. Не надо, все-таки, забывать, это славяне, и в перспективе они еще не раз скажут «спасибо». Нужно постараться убедить ВСУ в бесполезности сопротивления, что лучший для них выход — поднять руки и сдаться, — заявил эксперт.

Липовой добавил, что, по его мнению, нельзя ставить задачу по ликвидации украинских военных. При этом ВС России должны сохранить инициативу и оттеснять ВСУ как можно дальше, не позволяя им обстреливать ДНР, заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что главным условием полного окружения и разгрома группировки ВСУ в Авдеевке является отсечение украинской армии от любого снабжения: боеприпасами, продовольствием, топливом, а также срывы попытки ротации. По его словам, в Авдеевке сосредоточено до 10 тысяч украинских бойцов. Дандыкин также уверен, что руководство РФ сообщит о взятии Авдеевки неожиданно для россиян, так как Минобороны не упоминает в сводках населенных пункт, позволяя военным «спокойно работать».