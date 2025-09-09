«Газового» убийцу из Ступино обязали выплатить 363 млн рублей за ущерб Устроившего взрыв в квартире жителя Ступино обязали выплатить 363 млн рублей

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина выплатить 363 млн рублей за ущерб после взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В 2022 году в результате взрыва погибли шесть человек, включая жену и детей осужденного.

Согласно решению суда, в пользу администрации округа Ступино и Фонда капремонта будет взыскано 362 млн рублей за восстановление разрушенного дома. Также Зарубин должен выплатить 1 млн рублей пострадавшей во время взрыва женщине.

По версии следствия, мужчина намеренно устроил утечку газа, чтобы инсценировать несчастный случай и убить семью. Он перекрыл вентиляцию, открыл газ и поджег его, дождавшись утечки. Взрыв уничтожил подъезд, привел к множественным жертвам и крупному ущербу.

Зарубин получил пожизненное заключение. В ходе следствия он неоднократно менял показания, однако его вина была подтверждена экспертизами и доказательствами. По данным следствия, он употреблял наркотики.

Ранее взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. Четыре человека пострадали. Следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».