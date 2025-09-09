Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 09:54

«Газового» убийцу из Ступино обязали выплатить 363 млн рублей за ущерб

Устроившего взрыв в квартире жителя Ступино обязали выплатить 363 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина выплатить 363 млн рублей за ущерб после взрыва газа в жилом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. В 2022 году в результате взрыва погибли шесть человек, включая жену и детей осужденного.

Согласно решению суда, в пользу администрации округа Ступино и Фонда капремонта будет взыскано 362 млн рублей за восстановление разрушенного дома. Также Зарубин должен выплатить 1 млн рублей пострадавшей во время взрыва женщине.

По версии следствия, мужчина намеренно устроил утечку газа, чтобы инсценировать несчастный случай и убить семью. Он перекрыл вентиляцию, открыл газ и поджег его, дождавшись утечки. Взрыв уничтожил подъезд, привел к множественным жертвам и крупному ущербу.

Зарубин получил пожизненное заключение. В ходе следствия он неоднократно менял показания, однако его вина была подтверждена экспертизами и доказательствами. По данным следствия, он употреблял наркотики.

Ранее взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. Четыре человека пострадали. Следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

газ
взрывы
Ступино
Московская область
компенсация
ущерб
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.