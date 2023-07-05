ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

Фото: НАК

ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина и в военном комиссариате, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС). Задержан россиянин, который является сторонником украинских националистов.

Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма, — сообщили в ЦОС.

При обыске места жительства у подозреваемого были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

Задержанного поместили под стражу, ему грозит вплоть до пожизненного заключения по статье о госизмене. Также заведено уголовное дело по факту приготовления к теракту.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Украинские диверсанты планировали подорвать автомобиль главы республики.