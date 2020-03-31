https://static.news.ru/photo/303c8c68-7376-11ea-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Омской области диагностировано ещё пять случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Александр Бурков.

На сегодняшний день у нас в Омской области уже восемь человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжёлом состоянии в реанимации, — рассказал Бурков.

По его словам, всего под наблюдением врачей находятся более 7 тысяч человек. Из них 1200 контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Бурков заявил, что в регионе будет введён особый режим самоизоляции с 1 апреля. Жители Омска не должны покидать свои дома. Выходить на улицы можно будет только для посещения магазина или аптеки в шаговой доступности или при обращении за экстренной медицинской помощью.

NEWS.ru писал, что в Омской области с карантина сбежали 16 человек. Их перемещения удалось отследить, беглецов задержали. На них возбудили административные дела. Согласно новому законодательству, они будут оштрафованы на 15–40 тысяч рублей.

Всего в России коронавирусом заразились 2337 человек, более 100 были выписаны из больниц, скончались 17 человек. В Москве число заболевших составляет 1613.