Еще один российский журналист задержан за работу со сторонниками Навального В Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина, который сотрудничал с американским информационным агентством Associated Press, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Ему вменяют «участие в экстремистском сообществе», он проходит по тому же делу, что и арестованный накануне журналист Reuters Константин Габов.

Отмечается, что 41-летний Карелин, который в том числе является гражданином Израиля, был задержан вечером в пятницу, 26 апреля. По версии следствия, он и Габов участвовали в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В Associated Press выразили обеспокоенность задержанием своего видеожурналиста. В агентстве подчеркнули, что добиваются у российской стороны получения дополнительной информации о случившемся.

27 апреля стало известно, что продюсера Reuters Константина Габова отправили в СИЗО по подозрению в участии в экстремистском сообществе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Габов не первый журналист иностранных СМИ, находящийся в РФ под арестом. В прошлом году ФСБ задержала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинив в шпионаже.