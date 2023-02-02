Енота из тайм-кафе Мурманска отравили крысиным ядом В Мурманске енот отравился крысиным ядом в тайм-кафе

Фото: Страница кафе Енотополис Вконтакте

В Мурманске енот по имени Урсула отравился крысиным ядом в тайм-кафе. Животное находится в ветеринарной клинике в Мончегорске, ему необходимо переливание крови. Кровь трех других енотов из кафе и собак-доноров из ветклиники для переливания не подошла, сообщает «МК в Мурманске».

В данный момент планируется переливать собачью кровь, наиболее подходящий донор найден. Собака директора клиники, донор не на 100% совместим, но у Урсулы уже нет времени чтобы искать более подходящую кровь, - сообщили в группе тайм-кофе в «ВКонтакте.

Об отравлении енота стало известно 1 февраля, хозяева кафе написали об инциденте в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным, Урсула съела что-то из кармана одного из посетителей, после чего у животного произошла сильная интоксикация ядом.

Пресс-служба УМВД по Мурманской области сообщила, что по факту отравления обитателя тайм-кафе «Енотополис» проводится проверка. Устанавливается личность возможного отравителя. Зампредседателя Мурманской областной думы Евгений Никоноров назвал поступок посетителя бесчеловечным и уточнил, что взял ситуацию под личный контроль.

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