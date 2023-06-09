Непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности, так как есть высокий риск повреждения хранилища отработанных отходов, рассказал в беседе с Lenta.ru специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев. По его словам, из-за этого ситуация в любой момент может стать критичной.
Повредить здание, в котором расположен реактор, не так просто — оно проектировалось специально с определенным запасом прочности. Но есть и хранилище отработанного ядерного топлива, где тоже хранятся радиоактивные материалы. И это здание уже защищено меньше, потому что никто не предполагал такой ситуации, — пояснил Кондратьев.
По словам специалиста, на ЗАЭС скопились внушительные объемы отработанного ядерного топлива, которых там не должно было быть. Дело в том, что компания, поставлявшая топливо на станцию, не занимается утилизацией его отходов. Украине необходимо было самостоятельно создать необходимые мощности, чего не было сделано.
Обстрелы могут привести к повреждению контейнеров. Это не то что нештатная ситуация, она уникальная. Такого никогда не встречалось в мировой практике. Это критичная ситуация, — подчеркнул эксперт.
Ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.