Энергоэксперт рассказал, как ситуация на ЗАЭС может стать критичной Энергоэксперт Кондратьев допустил возникновение критичной ситуации на ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности, так как есть высокий риск повреждения хранилища отработанных отходов, рассказал в беседе с Lenta.ru специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев. По его словам, из-за этого ситуация в любой момент может стать критичной.

Повредить здание, в котором расположен реактор, не так просто — оно проектировалось специально с определенным запасом прочности. Но есть и хранилище отработанного ядерного топлива, где тоже хранятся радиоактивные материалы. И это здание уже защищено меньше, потому что никто не предполагал такой ситуации, — пояснил Кондратьев.

По словам специалиста, на ЗАЭС скопились внушительные объемы отработанного ядерного топлива, которых там не должно было быть. Дело в том, что компания, поставлявшая топливо на станцию, не занимается утилизацией его отходов. Украине необходимо было самостоятельно создать необходимые мощности, чего не было сделано.

Обстрелы могут привести к повреждению контейнеров. Это не то что нештатная ситуация, она уникальная. Такого никогда не встречалось в мировой практике. Это критичная ситуация, — подчеркнул эксперт.

Ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, в ближайшее время ситуация на ЗАЭС не изменится.