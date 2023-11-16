Электричка отрезала студентке ноги по колено В Санкт-Петербурге девушка попала под электричку и лишилась ног

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В больницу имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге после попадания под поезд поступила 19-летняя пациентка, сообщает издание «Фонтанка». Студентка в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся на нее составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. ЧП произошло вечером возле железнодорожной станции Волковская.

Машинист попытался остановить состав, но избежать наезда не удалось. По предварительным данным, в основном пострадали ноги девушки: их обрезало по колено. Сейчас врачи пытаются спасти студентку. Ее состояние оценивается как тяжелое.

1 октября электричка в Санкт-Петербурге насмерть сбила мужчину в наушниках, который не услышал предупредительных сигналов из-за громкой музыки. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи. Машинист электрички подавал звуковые и световые оповещения, а также применил экстренное торможение. Однако это не помогло, человека на путях задело по касательной.

Летом в Новосибирской области пригородный поезд сбил 16-летнюю школьницу, которая переходила пути в наушниках и не услышала приближения локомотива. При этом девушка выжила и была госпитализирована.