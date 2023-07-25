Школьница в наушниках попала под электричку в Новосибирской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области пригородный поезд сбил 16-летнюю школьницу, которая переходила пути в наушниках и не услышала приближения локомотива, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. При этом девушка выжила и была госпитализирована.

По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 24 июля, около 17 часов на переходе станции Баган. Девушка шла через железнодорожные пути в наушниках и слушала музыку, из-за чего не услышала приближения поезда. Пострадавшую доставили в больницу с травмами, характер которых предстоит уточнить врачам.

При этом следователи Восточного МСУТ СК России начали проверку на предмет нарушения правил безопасности со стороны машиниста электрички или обустройства станции. В случае выявления нарушений будет возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, специалисты которой устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее специалисты напомнили россиянам, что вблизи железной дороги нельзя отвлекаться, в том числе на экран телефона. Большинство несчастных случаев, согласно статистике, происходит именно из-за невнимательности.