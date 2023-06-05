Россиянам напомнили о правилах безопасности на железной дороге Специалисты посоветовали не отвлекаться на телефон вблизи железной дороги

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Вблизи железной дороги нельзя отвлекаться, в том числе на экран телефона, напомнили россиянам специалисты. Большинство несчастных случае, согласно статистике, происходит именно из-за невнимательности. Запрещено находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, подниматься на опоры и конструкции контактной сети, рассказали о правилах безопасности «Вестям Подмосковья» в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.

Не отвлекайтесь на музыку в наушниках и экран телефона, не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав, — напомнили в администрации.

Специалисты отмечают, что нельзя прыгать на пути с пассажирской платформы, пересекать ограничительные линии и приближаться к краю. Кроме того, вне зависимости от положения и наличия шлагбаума следует дожидаться разрешающего сигнала светофора, чтобы пересекать пути.

В Москве у железнодорожной платформы Тульская ранее электричка «Аэроэкспресс» сбила троих подростков. Поезд следовал на Павелецкий вокзал из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, пострадавшие были госпитализированы.