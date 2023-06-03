В Москве троих подростков сбила электричка «112»: электричка сбила троих подростков на станции Тульская в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что электричка сбила троих подростков у железнодорожной платформы Тульская в Москве. По данным канала, на место прибыли экстренные службы.

«112» сообщает, что подростков сбил «Аэроэкспресс», который направлялся на Павелецкий вокзал из аэропорта Домодедово, пострадавшие выжили, их госпитализировали.

19 мая две несовершеннолетние девушки погибли под колесами электрички на станции Щербинка в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском районе Подмосковья на железнодорожной станции Отрадное электричка сбила человека на путях. В связи с аварией движение поездов на МЦД-1 из Одинцово в Москву было временно остановлено.

Также стало известно, что в Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве. Экстренные службы вызвал очевидец, который находился недалеко от места происшествия.