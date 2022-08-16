В Минэкологии Новосибирской области перечислили главных жертв браконьеров И. о. министра экологии Новосибирской области: браконьеры предпочитают охотиться на лосей и косуль

Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Браконьеры в Новосибирской области предпочитают вести охоту на лосей и косуль, заявил и. о. министра природных ресурсов и экологии по региону Алексей Севастьянов. По его словам, которые приводит «ФедералПресс», в 2022 году охотники незаконно убили более 40 косуль, свыше 10 лосей и несколько «краснокнижных» животных.

В 2022 году за прошедшие месяцы браконьеры убили 72 животных незаконно. Среди них 17 лосей, 46 косуль, одна сова, восемь «краснокнижных» животных, среди которых преимущественно гуси, — заявил Севастьянов.

Он отметил, что эксперты зарегистрировали 840 нарушений и завели 165 уголовных дел, 85 из которых — с причинением крупного ущерба. По его словам, за браконьерством были пойманы также сотрудники правоохранительных органов. Так, в январе этого года опергруппой был задержан инспектор охотнадзора за незаконную охоту на лося.

Севастьянов напомнил о запрете на применение нарезного оружия с целью охоты на птицу, за исключением применения малокалиберного оружия на добычу глухаря, тетерева и рябчика. С 2022 года под запрет попали тепловизоры и световые устройства. Исключением является их применение для добычи медведя и кабана с вышек.

Ранее стало известно, что волонтеры из Центра реабилитации диких животных в Новосибирске набили соколам-балобанам, внесенным в Красную книгу как исчезающий вид, татуировки с надписью SOS. Отмечается, что этот отличительный знак с некоторой вероятностью может уберечь птицу от браконьеров.