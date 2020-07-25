Экс-заммэра Якутска дали четыре года тюрьмы за злоупотребление полномочиями

https://static.news.ru/photo/dc0e6dac-cfcb-11ea-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Якутска Василия Гоголева. Чиновника осудили на четыре года лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что бывший заместитель мэра, занимая должность, оказывал при содействии двух руководителей фирм давление на руководство строительной коммерческой организации чтобы незаконно получить жилые помещения в строящемся доме, сообщает прокуратура республики Саха.

Сумма ущерба, причинённая строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей, — говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что подсудимый и прокуратура заключили досудебное соглашение и дело чиновника было выделено в отдельное производство. В отношении двух руководителей фирм, которые также оказывали давление на застройщика, предварительное расследование завершено, идёт ознакомление с материалами уголовного дела.

Бывший замглавы города осуждён на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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