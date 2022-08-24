Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана доставят в Москву Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана заявил, что политика доставят на допрос в Москву

Фото: Марина Кудряшова/РИА Новости

Евгений Ройзман (в центре)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет доставлен в Москву для проведения следственных действий по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь. Экс-градоначальника задержали утром 24 августа, в его квартире прошел обыск.

Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий, — сказала Гузь.

По словам адвоката Владислава Идамжапова, в настоящее время Ройзмана доставили в региональное управление МВД. В ходе обыска у него ничего не было изъято, кроме мобильного телефона.

Ничего не было обнаружено — никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы, — цитирует юриста РИА Новости.

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело из-за опубликованного в YouTube видеоролика. По словам политика, причиной послужила его фраза о «вторжении в Украину».

Силовики нашли в его квартире визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана.

За дискредитацию российских войск политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.