https://static.news.ru/photo/82cc2dca-2fbb-11ea-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Януш Гол Фото: cracovia.pl

Бывший польский игрок из «Амкара» Януш Гол назвал Пермь серым и унылым городом. По словам спортсмена, он всё-таки смог приспособиться к жизни в нём, а вот его жена сбежала на шестом месяце беременности.

Футболист считает, что Пермь — образец типичного провинциального города России, где за окном постоянно серо и грустно.

Это был унылый город, очень отличающийся от живописных Москвы и Санкт-Петербурга, — цитирует его издание Przeglad Sportowy.

Януш Гол выступал за «Амкар» с 2013 по 2018 год. В 2018 году футбольный клуб был ликвидирован и признан банкротом.

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