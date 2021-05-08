На охоте пропал экс-главврач больницы, где спасали Навального

Экс-главврач БСМП № 1, где спасали оппозиционера Алексея Навального, а также действующий глава минздрава Омской области Александр Мураховский пропал на охоте при странных обстоятельствах. Об этом пишет MK.ru.
Изначально было неизвестно, кем является пропавший. Искали просто пропавшего человека. Только позднее выяснилось, что в Большеуковском районе разыскивают именно Мураховского.
7 мая около 16:00 по местному времени мужчина
В поисках задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. Также для поисков были задействованы вертолёты.
Ранее в Камчатском крае пропал вертолёт Ми-8. Судно резко перестало выходить на связь. В нём находилось два человека.