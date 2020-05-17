Экс-глава Твери в шутку «раздавал пропуска» людям

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Номер телефона экс-главы Твери Валерия Павлова по ошибке оказался на портале администрации города Конакова.

Мой телефон разрывался от звонков возмущённых граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! — цитирует его телеканал «360».

При этом люди отказывались верить, что это личный телефон. Отмечается, что экс-градоначальник не растерялся и стал в шутку «раздавать пропуска» людям.

Он просил ссылаться на его номер, когда возникает вопрос с пропуском. Павлов рассказал, что таким образом он подтвердил «пропуск» людей, которых задержал инспектор ГИБДД, и дал разрешение на открытие трёх ларьков.

Как писал NEWS.ru, департамент транспорта Москвы решил отменить штрафы автомобилистам, которые случайно ошиблись во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску. Штрафы будут отменены за малозначительностью.