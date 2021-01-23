Экс-глава Раменского района Подмосковья попросил о суде присяжных

https://static.news.ru/photo/5724633e-5ce9-11eb-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, считает себе невиновным и просит, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

Об этом заявил его адвокат Артём Сарбашев. По словам защитника, соответствующее ходатайство было подано при ознакомлении с материалами дела.

Присяжные смогут увидеть, что картина преступления, главная роль в котором отводится Кулакову, не сложилась в силу многочисленных противоречий, — цитирует его ТАСС.

Сарбашев добавил, что считает своего подзащитного невиновным.

Ранее по делу экс-чиновника утверждено обвинительное заключение, оно в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года. Сотрудники СКР пришли к выводу, что Исаенкова сидела за рулём своего автомобиля, припаркованного в лесополосе. Сидевший рядом Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, что стало причиной кровотечения из носа. После этого он перетащил любовницу на заднее сидение и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.

На следующий после убийства день Кулаков приехал на квартиру, снимаемую для встреч с Исаенковой и уничтожил все отпечатки и выбросил вещи. Некоторое время спустя он написал заявление об увольнении с занимаемой должности и собирался уехать в Белоруссию.

Как писал NEWS.ru, анонимный источник сообщил следствию, что Исаенкова якобы нашла компромат на человека со связями в криминальном мире и это послужило поводом для убийства. Неизвестный мужчина сообщил, что знает имя убийцы, однако боится называть его из-за опасения за свою жизнь.