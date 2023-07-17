«Пропускайте военных»: экс-депутат Рады рассказал, как выехать из Крыма Экс-депутат Рады Царев рассказал, как проехать из Крыма через ДНР и Херсонскую область

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший народный депутат Рады Олег Царев рассказал в Telegram-канале, как наиболее безопасно проехать из Крыма по новым российским регионам: Донецкой Народной Республике и Херсонской области. По словам политика, для отъезда из Крыма нужен погранпереход через Джанкой на Мелитополь.

Царев рассказал, что перед поездкой необходимо заправить транспортное средство, запастись питьевой водой, провизией и наличными.

По пути вы будете встречать военные посты. Делайте всё, что говорят военнослужащие. Не хамите, не качайте права. Пропускайте военных и машины с символикой V и Z. Максимум вас попросят предъявить документы и показать вещи. Документы всегда держите рядом, — написал он.

По его словам, двигаться нужно в объезд Бердянска, далее Мариуполь и Таганрог. В общей сложности это 400 километров, 5–6 часов езды, в зависимости от скорости движения. При этом, выезжать нужно в светлое время суток. Планировать поездку нужно так, чтобы не ехать в ночь, при этом не стоит останавливаться вне постов и зон отдыха и заезжать в леса.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. Национальный антитеррористический комитет (НАК) классифицировал инцидент как террористический акт. В результате взрыва погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала 14-летняя девочка.