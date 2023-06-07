Экс-депутат Рады нашел доказательство вины Киева в подрыве Каховской ГЭС Экс-депутат Рады Царев назвал отсутствие видео доказательством вины Киева в подрыве Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Доказательством причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС является отсутствие видео с места инцидента, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Комментируя ситуацию, он отметил, что за плотиной велось непрерывное видеонаблюдение, сообщает ИА SM.News. По мнению экс-депутата, публикация кадров могла бы раскрыть интригу, по какой причине произошло разрушение гидроэлектростанции.

Левый берег дамбы и левую часть дамбы контролировала Россия. Правую соответственно Украина. За плотиной велось непрерывное видеонаблюдение с обоих сторон. Интрига с версиями о причинах прорыва могла бы разрешиться, если бы было опубликовано видео с места событий, — подчеркнул Царев.

Экс-депутат уточнил, что российская сторона не публикует видео по понятным причинам. Он указал на то, что кадры появятся в открытом доступе, но позже, потому что «в РФ никогда ничего быстро не делается». А вот отсутствие записи со стороны Украины уже вызывает вопросы. Царев добавил, что момент ракетных ударов должен был попасть в кадр.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что Украина навредила сама себе, взорвав дамбу Каховской ГЭС. По его словам, после взрыва ГЭС военная ситуация сложилась в пользу России.