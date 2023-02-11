E1.RU: осужденный за убийство уралец из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

E1.RU сообщает о гибели в зоне спецоперации на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., ранее осужденного за убийство. По инормации портала, он был убит 2 декабря в Луганской Народной Республике. Похороны вагнеровца состоялись 11 февраля. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

E1.RU отмечает, что до вступления в ЧВК уралец отбывал срок в колонии строгого режима за убийство, которое он совершил будучи пьяным. По информации портала, Руслан А. в 2018 году во время ссоры ударил своего оппонента топором в шею, отчего тот скончался. Осужденный признал свою вину.

Как следует из показаний подсудимого, перед совершением преступления он употреблял алкогольные напитки, вследствие чего находился в состоянии алкогольного опьянения и частично утратил контроль за своим поведением, — приводит портал слова судьи, оглашавшего приговор.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что набор заключенных в частную военную компанию «Вагнер» прекратился месяц назад. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими бойцами ЧВК выполняются.

Пригожин позднее пояснил, что ЧВК «Вагнер» не отказывалась от заключенных, однако время набора закончилось. По его словам, осужденные «воюют хорошо, иногда более безбашенно, чем хотелось бы».