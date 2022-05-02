Дым от 250 очагов ландшафтных пожаров дошёл до Новосибирска

Лесной пожар / Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Дым от лесных пожаров, бушующих в области, дошёл до Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Отмечается, что за 2 мая в городе и области было зафиксировали 250 очагов. Также сообщается, что в Курганской области было заведено шесть уголовных дел из-за нарушений техники безопасности в пожароопасный сезон.

Тем временем в центре города стоит едкий запах гари, дымка затянула небо над головой, — пишет издание.

17 апреля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что восемь регионов страны находятся перед лицом повышенной опасности от лесных пожаров. Помимо Новосибирской области, это Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Тюменская, Омская и Курганская области. Во всех субъектах уже начались первые возгорания.

Ранее блогер и урбанист Илья Варламов рассказал о других проблемах города, в частности, о его запылённости. Он считает, что проблемы с большим количеством пыли на улицах Новосибирска связаны с некачественным благоустройством, парковкой на газонах, уничтожением деревьев и открытым грунтом. Он также высказал предположение, что причина может заключаться в шипованных покрышках и песке, которым зимой посыпают дороги в городе.